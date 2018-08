26. August 2018, 18:35 Uhr BAMF Das Urteil steht noch aus

Die Zahl missbräuchlicher Asyl-Gewährungen in Bremen ist nicht ganz so hoch. Dennoch muss weiter ermittelt werden.

Von Nicolas Richter

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat laut Bild am Sonntag herausgefunden, dass es bei Asylentscheidungen der Bremer BamfAußenstelle seit der Jahrtausendwende in 165 Fällen ein "grobes Hinwegsetzen über Vorgaben" gegeben habe. Das sind im Schnitt zehn Verstöße pro Jahr, was nicht schön ist, aber auch viel weniger schlimm als vermutet: Im April schätzten Ermittler noch, die Bremer Filiale habe bis zu 2000 Mal gesetzeswidrig Asyl gewährt. Über diese Zahl hatte auch die SZ berichtet.

Die jüngste Untersuchung ist ein wichtiger Schritt zur Aufklärung, aber die Zahl 165 lässt nicht das Urteil zu, dass die Bamf-Affäre keine ist. Entscheidend sind jetzt vielmehr die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen zu den Kernfragen: Gab es eine unerlaubte Nähe zwischen der Bremer Amtschefin und einigen Flüchtlingsanwälten? Wurden manche Asylsuchende bevorzugt behandelt? Und erhielt die Amtschefin dafür sogar Gegenleistungen?

Sollten sich diese Verdachtsmomente erhärten, wäre der Fall selbst dann gravierend, wenn es nur um zehn Asylbescheide ginge. Ebenfalls möglich ist freilich, dass die anfangs erhobenen Vorwürfe überzogen waren. Die Entscheidung darüber aber steht Strafverfolgern und Gerichten zu, nicht dem Bamf. Sonst könnte es sich selbst freisprechen.