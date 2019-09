Die Bremer Staatsanwaltschaft soll beim Landgericht ein vorläufiges Berufsverbot gegen die in der sogenannten Bamf-Affäre angeklagten Rechtsanwälte Irfan C. und Cahit T. beantragt haben. Das berichtet der Spiegel. Den Beschuldigten werde eine "Vielzahl von Aufenthalts-, Asyl- und Urkundsdelikten" vorgeworfen, heißt es demnach in der Begründung. Derartige Pflichtverletzungen seien auch in Zukunft zu erwarten. Als "willkürlich" kritisiert Rechtsanwalt Henning Sonnenberg, der Irfan C. vertritt, den Antrag. Seinem Mandanten sei nichts vorzuwerfen. Sonnenberg sagte: "Noch vor einem Gerichtsverfahren soll die Existenz meines Mandanten vernichtet werden."