Bally Bagayoko ist jetzt eine Berühmtheit in Frankreich, über Nacht, in allen Medien begegnet man ihm. Gesucht hat er diese Fama nicht, sie kam über ihn wie ein Gewitter, wie ein böser Hagel.
FrankreichEin Bürgermeister gerät in einen rassistischen Shitstorm für einen Satz, den er nie gesagt hat
Lesezeit: 2 Min.
Der linke Politiker und ehemalige Basketballspieler Bally Bagayoko wurde triumphal gewählt in Saint-Denis, einer Banlieue von Paris. Dann entfesselte die extreme Rechte eine Kampagne gegen ihn.
Von Oliver Meiler, Paris
Kommunalwahlen in Frankreich:Linke triumphieren in Paris, Marseille und Lyon – Ernüchterung für Le Pen
Die Stichentscheide der Bürgermeisterwahlen zeigen, dass die extreme Rechte in Frankreich vielerorts noch immer an eine Brandmauer stößt.
Lesen Sie mehr zum Thema