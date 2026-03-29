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FrankreichEin Bürgermeister gerät in einen rassistischen Shitstorm für einen Satz, den er nie gesagt hat

Lesezeit: 2 Min.

„Die Journalisten sagten sich: Klar, das ist ein Schwarzer, natürlich könnte er das gesagt haben“: Bally Bagayoko von der linken „La France insoumise“ (LFI) und Bürgermeister von Saint-Denis, muss sich einer rechtsextremen Kampagne erwehren.
„Die Journalisten sagten sich: Klar, das ist ein Schwarzer, natürlich könnte er das gesagt haben“: Bally Bagayoko von der linken „La France insoumise“ (LFI) und Bürgermeister von Saint-Denis, muss sich einer rechtsextremen Kampagne erwehren. JULIEN DE ROSA/AFP

Der linke Politiker und ehemalige Basketballspieler Bally Bagayoko wurde triumphal gewählt in Saint-Denis, einer Banlieue von Paris. Dann entfesselte die extreme Rechte eine Kampagne gegen ihn.

Von Oliver Meiler, Paris

Bally Bagayoko ist jetzt eine Berühmtheit in Frankreich, über Nacht, in allen Medien begegnet man ihm. Gesucht hat er diese Fama nicht, sie kam über ihn wie ein Gewitter, wie ein böser Hagel.

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