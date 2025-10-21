Trump lässt Tanzsaal im Weißen Haus bauen. US-Präsident Trump will nicht nur die amerikanische Demokratie umbauen, sondern auch das Weiße Haus. Der Ostflügel des Amtssitzes wird in Teilen demoliert, um den White House Ballroom zu schaffen. Das Geld dafür kommt von privaten Investoren, viele davon offenbar aus der Tech-Branche. Zum Artikel (SZ Plus)

Trumps Zickzackkurs macht die Europäer nervös. Am Donnerstag kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen. Die große Mehrheit möchte ein Sanktionspaket gegen Russland billigen, auch über das eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank soll verhandelt werden. Nach dem offenbar konfrontativen Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskij vergangene Woche, soll vom Gipfel ein Zeichen der Unterstützung ausgehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie die Louvre-Täter vorgegangen sind. Die Diebe haben Diamanten und Gold in unschätzbarem Wert erbeutet, ein Stück Kulturgut droht damit, für immer verloren zu gehen. In Frankreich herrscht Fassungslosigkeit darüber, wie einfach die Diebe das berühmteste Museum der Welt beklauen konnten. Was wir über den Kunstdiebstahl im Louvre wissen und was nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Das System Milei ist an der Grenze zum Zusammenbruch. Der Regierung des argenitinischen Präsidenten Javier Milei ist es zwar gelungen, die Inflation zu bändigen und die Ausgaben des Staates zusammenzukürzen. Doch der Preis dafür ist hoch. Immer mehr Argentinier verlieren ihre Arbeit, Unternehmen gehen pleite. Die Zusage eines Milliardenkredits aus den USA konnte den Kollaps zuletzt verhindern. Nun steht die Parlamentswahl an. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen