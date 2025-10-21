Was heute wichtig ist
Trump lässt Tanzsaal im Weißen Haus bauen. US-Präsident Trump will nicht nur die amerikanische Demokratie umbauen, sondern auch das Weiße Haus. Der Ostflügel des Amtssitzes wird in Teilen demoliert, um den White House Ballroom zu schaffen. Das Geld dafür kommt von privaten Investoren, viele davon offenbar aus der Tech-Branche. Zum Artikel (SZ Plus)
- Zum Liveblog zur US-Politik: Gerichtsentscheidung: Trump darf Nationalgarde in Portland einsetzen
- Das Geschäftsmodell der Familie Trump: Krypto-Währungen, Immobilien, Serien - so bereichern sich die Trumps (SZ Plus)
Trumps Zickzackkurs macht die Europäer nervös. Am Donnerstag kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen. Die große Mehrheit möchte ein Sanktionspaket gegen Russland billigen, auch über das eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank soll verhandelt werden. Nach dem offenbar konfrontativen Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskij vergangene Woche, soll vom Gipfel ein Zeichen der Unterstützung ausgehen. Zum Artikel (SZ Plus)
- Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Russland greift Energieversorgung bei Tschernobyl an
- Nach Treffen in Washington: Selenskij zeigt sich weiterhin für Gespräche offen (SZ Plus)
Wie die Louvre-Täter vorgegangen sind. Die Diebe haben Diamanten und Gold in unschätzbarem Wert erbeutet, ein Stück Kulturgut droht damit, für immer verloren zu gehen. In Frankreich herrscht Fassungslosigkeit darüber, wie einfach die Diebe das berühmteste Museum der Welt beklauen konnten. Was wir über den Kunstdiebstahl im Louvre wissen und was nicht. Zum Artikel (SZ Plus)
- Ein symbolisches Ereignis: Was der Louvre-Diebstahl für das französische Selbstverständnis bedeutet (SZ Plus)
- Aktuelles Lexikon: Raub oder Diebstahl
Das System Milei ist an der Grenze zum Zusammenbruch. Der Regierung des argenitinischen Präsidenten Javier Milei ist es zwar gelungen, die Inflation zu bändigen und die Ausgaben des Staates zusammenzukürzen. Doch der Preis dafür ist hoch. Immer mehr Argentinier verlieren ihre Arbeit, Unternehmen gehen pleite. Die Zusage eines Milliardenkredits aus den USA konnte den Kollaps zuletzt verhindern. Nun steht die Parlamentswahl an. Zum Artikel (SZ Plus)