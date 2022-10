Von David Pfeifer, Canggu

Acht junge Menschen liegen im Kreis auf dem Rücken, es riecht nach Räucherstäbchen, der Wind weht über die Reisfelder. "Einatmen, in den Bauch, die Brust, ganz nach oben in den Kopf, und dann die Luft von selber wieder rauslassen", sagt der Atem-Coach. Luft wird tief eingesaugt, dann geräuschvoll wieder ausgeatmet. Der Coach geht rum, beobachtet Brustkörbe, die sich nicht öffnen wollen, löst verkrampfte Zwerchfelle. "Hast du schon mal geatmet?", hat er die Teilnehmer am Anfang gefragt. Und einige scheinen jetzt ernsthaft darüber nachzudenken.