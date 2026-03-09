Das Schlimmste wäre für Balen Shah gewesen, wenn seine Landsleute ihn mit den anderen verwechselt hätten. Also mit jenen Politikern, die Nepal seit Jahrzehnten nicht von Korruption und Armut befreien. Im Wahlkampf redete er deshalb nicht so viel davon, dass er als Ex-Bürgermeister von Kathmandu ja eigentlich längst selbst ein Politiker war. Er verwies lieber auf seinen Abschluss als Bauingenieur oder auf seine Vergangenheit als Rapper. Er steuerte eigenhändig ein Boot über den Fluss Saptakoshi zur Hindu-Pilgerstätte Barah Kshetra. Er tanzte inmitten seiner jungen Fans auf einem Autodach. Er schimpfte in seinen Reden nicht zu laut über die anderen.