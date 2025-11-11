Shutdown könnte sehr bald enden - Demokraten streiten. Mit acht Helfern aus der Opposition setzen die Republikaner im Senat den Haushalt durch. Das dürfte bald den Shutdown beenden, Donald Trump freut sich über den Deal. Die Demokraten streiten über die Abweichler, der kalifornische Gouverneur und Hoffnungsträger der Partei, Gavin Newsom, nannte die Abstimmung eine „Kapitulation“. Zum Artikel (SZ Plus)

Reichen die Wehrdienstpläne der Bundesregierung? Im Streit um die Wehrpflicht könnte es bald eine Einigung geben. Bei der Sachverständigenanhörung im Bundestag bewerten die Experten den Plan für einen neuen Wehrdienst kritisch. „Wie wollen Sie das Land verteidigen?“, fragt Militärhistoriker Sönke Neitzel insbesondere die Sozialdemokraten. Zum Artikel (SZ Plus)

So will Chinas Regierung die Weltwirtschaft steuern. Peking erlaubt den Export von Chips des Herstellers Nexperia wieder. Die Entscheidung ist Teil eines größeren Plans. China will über Europas Lieferketten entscheiden, die Regierung hat dafür strenge Lizenzpflichten eingeführt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Vorstoß aus der Union für Abschaffung von Minijobs. Sechs bis acht Millionen Menschen arbeiten in Deutschland als geringfügig Beschäftigte. Der Chef der Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion, Stefan Nacke, möchte das ändern. Er beklagt „eine Parallelwelt der Arbeit“. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Friedrich Merz sich (nicht) feiern lässt. Der Bundeskanzler will um seinen 70. Geburtstag kein „großes Aufheben“ machen. Im Protokollsaal des Reichstagsgebäudes richtet die Unionsfraktion einen Geburtstagsempfang mit 300 Gästen für Merz aus. Abends wird im kleinen Familienkreis gefeiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Dossier Digitalwende: Von Chemie zur KI - wie Bayer sich digital aufstellt. Dax-Konzerne stehen besonders im Fokus internationaler Cyberkrimineller und staatlicher Akteure. Bayers Cheflobbyist Matthias Berninger spricht im Interview über die Gefahren im Cyberraum, den Einsatz von KI in der Forschung und digitale Souveränität. Auch wichtig: Heute will Google seinen bislang größten Investitionsplan für Deutschland vorstellen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Trump-nahe Plattform greift nach deutscher KI-Hoffnung. Der Verkauf des deutschen Rechenzentrums-Betreibers Northern Data zeigt, wie Europa seine digitale Souveränität verliert. Käufer ist ausgerechnet Rumble, eine Plattform, die Trumps Truth Social hostet und sich als rechte Alternative zu Youtube vermarktet. Die Stärkung eigener Technologien bleibt Theorie. Zum Briefing