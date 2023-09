Taghavard ist ein geteiltes Dorf in der Konfliktregion. Hier auf einer Aufnahme von 2021.

Es handle sich um eine "Antiterroroperation lokalen Charakters zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung", heißt es aus der Hauptstadt Baku. Die Region liegt in Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt.

Im Südkaukasus hat die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan nach eigenen Angaben eine neue Militäroperation zur Eroberung der Konfliktregion Bergkarabach gestartet.

Das Verteidigungsministerium in Baku sprach am Dienstag zur Begründung von einer "Antiterroroperation lokalen Charakters zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung" in der Region.

Bergkarabach liegt auf aserbaidschanischem Gebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Aserbaidschan und Armenien streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um Bergkarabach und lieferten sich mehrere Kriege um das Gebiet.

In Kürze mehr bei SZ.de