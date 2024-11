Von Michael Bauchmüller, Berlin

Einmal im Jahr, meistens gegen Ende, machen sich in aller Welt Verhandlerinnen und Verhandler, Minister, Umweltschützer und Lobbyisten auf den Weg. Sie streben zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Zum 29. Mal tagt sie in diesem Jahr, diesmal in Aserbaidschans Hauptstadt Baku. Doch was genau steckt hinter diesen Konferenzen? Wie funktionieren sie, und vor allem: Bringt das was?