Bei seinem Besuch im Golfstaat Bahrain hat Papst Franziskus die Achtung von Menschenrechten und gerechte Arbeitsbedingungen gefordert. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sprach zu Beginn der mehrtägigen Reise Themen an, die im Königreich und in anderen Golfstaaten kritisch sind. Franziskus zitierte aus der Verfassung des Landes, in dem der Islam Staatsreligion ist. Er sprach von Verpflichtungen, "damit es keine Diskriminierung gibt und die grundlegenden Menschenrechte nicht verletzt, sondern gefördert werden". Er verurteilte auch Arbeitssklaverei. Bahrain steht wegen Menschenrechtsverletzungen immer wieder international in der Kritik.