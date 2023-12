Das Bahnprojekt Stuttgart 21 wird wieder einmal teurer. Wie die Deutsche Presse-Agentur und die Nachrichtenagentur Reuters aus Aufsichtsratskreisen erfuhren, steigen die Kosten um 1,7 Milliarden Euro auf rund 11 Milliarden Euro an. Zuletzt hatte die Bahn mit Gesamtkosten von 9,15 Milliarden Euro für das Projekt geplant, zuzüglich eines Puffers in Höhe von 640 Millionen Euro. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kostensteigerungen gegeben. Vor Gericht streiten sich die Projektpartner derzeit zudem, wer die Mehrkosten von S 21 bezahlen muss. In einem Finanzierungsvertrag aus dem Jahr 2009 ist nur die Verteilung von Kosten bis zu einer Höhe von gut 4,5 Milliarden Euro geregelt. Inzwischen haben sich die Kosten also mehr als verdoppelt. Mit der Kostenentwicklung des Projektes soll sich der Aufsichtsrat der Bahn am 18. Dezember befassen. Wie der Sender SWR am Mittwoch berichtete, soll auch der angepeilte Eröffnungstermin im Dezember 2025 nicht mehr realistisch sein.