Zum Hauptinhalt springen

SZ-Podcast „Auf den Punkt“Deutsche Bahn: Ein unambitionierter Neuanfang

"Auf den Punkt" - der Nachrichten-Podcast der Süddeutschen Zeitung.
"Auf den Punkt" - der Nachrichten-Podcast der Süddeutschen Zeitung. (Foto: SZ)

Die Deutsche Bahn bekommt eine neue Chefin und eine neue Strategie. Kann sie etwas verändern?

von Vivien Timmler und Antonia Franz

Am Montagmorgen hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder eine neue Strategie vorgelegt, wie die Deutsche Bahn aus der Krise kommen soll. Besonders die Zuverlässigkeit will er dabei in den Fokus stellen.

Außerdem will er saubere Sanitäranlagen, sichere Bahnhöfe, mehr Komfort, bessere Kundenkommunikation und 5G am Gleis. Und darum soll sich bald eine neue Bahn-Chefin kümmern: Evelyn Palla. Sie folgt auf Richard Lutz, der die Bahn in den vergangenen acht Jahren nicht aus der Krise führen konnte.

SZ-Bahnexpertin Vivien Timmler hält Palla für eine gute Wahl: „Sie hat es schon einmal geschafft, ihren eigenen Bereich DB Regio in die Profitabilität zu führen, der früher auch Verluste gemacht hat und die Hoffnung ist natürlich jetzt, dass ihr das auch bei dem gesamten Konzern gelingt.“ Die neue Bahnstrategie des Verkehrsministers hingegen findet Timmler etwas „unambitioniert“, wobei darin auch etwas Positives liegt: „Es könnte so eine Zeit des neuen Realismus bei der Bahn anfangen.“

Weitere Nachrichten: Wadephul will Zwei-Staaten-Prozess anstoßen; Proteste in Brasilien gegen mögliche Amnestie für Bolsonaro.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.

© SZ/dpa/Reuters - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Neue Strategie
:Bund senkt Pünktlichkeitsziele der Bahn

Verkehrsminister Schnieder strebt bis 2029 lediglich 70 Prozent Fernzüge ohne Verspätung an. Die Pläne von Ex-Bahnchef Lutz seien „jenseits aller Realität“. Was sonst noch in der neuen Bahn-Strategie steht – und warum das nicht reichen dürfte.

SZ PlusVon Vivien Timmler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite