Am Montagmorgen hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder eine neue Strategie vorgelegt, wie die Deutsche Bahn aus der Krise kommen soll. Besonders die Zuverlässigkeit will er dabei in den Fokus stellen.

Außerdem will er saubere Sanitäranlagen, sichere Bahnhöfe, mehr Komfort, bessere Kundenkommunikation und 5G am Gleis. Und darum soll sich bald eine neue Bahn-Chefin kümmern: Evelyn Palla. Sie folgt auf Richard Lutz, der die Bahn in den vergangenen acht Jahren nicht aus der Krise führen konnte.

SZ-Bahnexpertin Vivien Timmler hält Palla für eine gute Wahl: „Sie hat es schon einmal geschafft, ihren eigenen Bereich DB Regio in die Profitabilität zu führen, der früher auch Verluste gemacht hat und die Hoffnung ist natürlich jetzt, dass ihr das auch bei dem gesamten Konzern gelingt.“ Die neue Bahnstrategie des Verkehrsministers hingegen findet Timmler etwas „unambitioniert“, wobei darin auch etwas Positives liegt: „Es könnte so eine Zeit des neuen Realismus bei der Bahn anfangen.“

Weitere Nachrichten: Wadephul will Zwei-Staaten-Prozess anstoßen; Proteste in Brasilien gegen mögliche Amnestie für Bolsonaro.

