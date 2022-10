Nach den folgenschweren Sabotageakten gegen die Bahn schließt Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) die Übernahme der Ermittlungen durch die Bundesbehörden nicht aus - das wäre etwa bei Verdacht auf Terrorismus oder Tätern von ausländischen Geheimdiensten der Fall. Es könne sein, dass auch das BKA und der Generalbundesanwalt sich damit beschäftigen, sagte Spranger im Ausschuss für Verfassungsschutz. Das werde allerdings in Zusammenarbeit mit dem Berliner Landeskriminalamt (LKA) entschieden. In der Nacht zu Samstag wurden in Berlin und NRW unverzichtbare Kabel für den Zugfunk der Bahn durchtrennt, über Stunden stand der Schienenverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands still. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Berlin und Nordrhein-Westfalen gehen von einer "politisch motivierten Tat" aus.