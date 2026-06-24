Es passierte am späten Dienstagabend, die genaue Ursache war zunächst nicht klar, die direkten Folgen waren dafür sofort spürbar für Tausende Fahrgäste der Bahn. Bundesweit stellte die Bahn wegen einer Funkstörung den gesamten Verkehr ein. Es traf den Fernverkehr wie auch die S-Bahnen, Züge wurden in Bahnhöfen zurückgehalten, auch auf freier Strecke gestoppt. Von einer „kontrollierten Einstellung des Zugverkehrs“ sprach die Bahn. Es dauerte bis weit nach Mitternacht, bis die Meldung kam, dass die ersten Züge wieder fahren. Hier lesen Sie alles über die aktuelle Situation .

Wenn eine Regierung eine Kommission beauftragt, kann die mit noch so feinen Experten besetzt sein, stets gibt es die Gefahr, dass von deren Empfehlungen am Ende nicht viel übrig bleibt. So ist nicht ganz selbstverständlich, was Bundeskanzler Friedrich Merz und Bärbel Bas, die Arbeitsministerin, mit Blick auf die Empfehlungen der Rentenkommission entschieden haben und gemeinsam vertreten: Alle Elemente sollen zügig umgesetzt werden. „Man kann sich hier auch nicht Rosinen herauspicken“, sagte Bas.

Es lohnt sich also, die Liste zu betrachten, die Roland Preuß aus dem Hauptstadtbüro der SZ als das beste Paket zur Rettung der Renten seit vielen Jahren bewertet. Es gibt freilich einige Einwände von namhaften Kritikern – gut, wenn die Debatte jetzt offen geführt wird, sie wurde zu lange aufgeschoben.

Es ist schwer einzuschätzen, wie gravierend die Veränderungen sind, die nunmehr seit einigen Wochen aus der Ukraine gemeldet werden. Fraglos bedeutend scheinen in jedem Fall die Ereignisse um die von Russland besetzte Krim zu sein. Kiew gelingt es zunehmend, die Halbinsel von Russland zu isolieren. Stück für Stück werden die Verbindungen zerstört. Sebastian Gierke und Frank Nienhuysen beschreiben eine Entwicklung, die für die Ukraine nicht nur militärisch einen enormen Nutzen hat.

Hierzulande sieht es aus, als ob der Temperaturrekord für Juni von 39,6 Grad Celsius gebrochen wird während dieser Hitzewelle. Benjamin von Brackel hat mit Experten über die Frage gesprochen, wie es zu dieser extremen Hitze kommt. Er blickt auch auf die Gefahren, die diese Temperaturen für uns Menschen haben – und auf die wir uns einstellen sollten. Dazu gehört nicht nur, dass man, wie er schreibt, jetzt mittags nicht joggen sollte.

Was heute wichtig ist

Nach bundesweiter Bahnstörung: Verspätungen und Ausfälle. Der Bahnverkehr ist wieder schrittweise angelaufen – Einschränkungen bleiben aber weiter bestehen. Eine Störung des digitalen Bahnfunks hatte den Fern- und Regionalverkehr sowie die S-Bahnen bundesweit lahmgelegt. Zum Artikel

Neuer Rentenfonds: So soll die Rente der Zukunft funktionieren. Deutschland will die Rente der Zukunft nach schwedischem Modell bauen. Dort hat die Kapitalrente in den vergangenen 25 Jahren eine unglaubliche Rendite erzielt. Davon profitieren könnten vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen. Zum Artikel

US-Kongress protestiert gegen Trumps Iran-Politik. Der Senat und das Repräsentantenhaus wollen den Präsidenten daran hindern, seinen Krieg gegen Iran ohne die Zustimmung des US-Kongresses fortzusetzen Erstmals seit dem Vietnamkrieg findet ein Beschluss dieser Art eine Mehrheit in beiden Kammern. Warum dieser trotzdem keine unmittelbaren Auswirkungen hat. Zum Artikel

US-Richter stoppt ICE-Festnahmen in Einwanderungsgerichten. Der Beschluss stoppt einen besonders umstrittenen Teil der Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump. ICE-Beamte hatten im vergangenen Jahr immer wieder Migranten in den Fluren von Gerichtsgebäuden festgenommen, auch vor Ausschöpfung des Rechtswegs. Zum Liveblog zur US-Politik

Michelin-Sterne vergeben: Das sind Deutschlands beste Köche. Frisch eröffnet und schon zwei Sterne: Ein Münchner Koch mischt die Gourmetszene auf und wird gleich doppelt ausgezeichnet. Der „Grüne Stern“ aber wird eingestellt. Richtig so, finden nachhaltige Restaurants. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Fußball-WM 2026

England spielt 0:0: „Harry macht den normalerweise rein“. Kane vergibt seine einzige große Chance, Tuchels Wechsel verpuffen: England liefert im zweiten Gruppenspiel einen enttäuschenden Auftritt. Ghanas Defensivtaktik geht voll auf. Zum Artikel

Ronaldos zweiter Auftritt mit Portugal: Sechste WM, zum sechsten Mal Torschütze. Nach dem ersten WM-Spiel wurde Portugals Bekanntheit noch gescholten. Beim 5:0 gegen Usbekistan zeigt Cristiano Ronaldo sich voller Trotz, erzielt zwei Treffer und stellt historische Rekorde auf. Zum Artikel

Aufstellung der DFB-Elf: In eiserner Zuneigung zu Leroy Sané

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Dossier Digitalwende: EU-Digitalkommissarin Virkkunen im Interview. Henna Virkkunen kritisiert die jüngsten US-Exportbeschränkungen für die KI-Modelle von Anthropic im Interview. Sie halte die Exportkontrollen nicht für die richtige Herangehensweise. Sollten Maßnahmen aufgrund von Sicherheitsrisiken notwendig sein, müssten diese gemeinsam mit internationalen Partnern abgestimmt werden. Zudem warnt sie vor Abhängigkeiten und fordert mehr europäische KI-Souveränität. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Ein Euro pro Abschuss: Südkoreas neue Laserabwehr. Südkorea hat still und leise eine Laserwaffentechnologie entwickelt, die das Gleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung verschieben könnte. Das Cheongwang-System verspricht radikale Kostensenkung in der Luftabwehr – und macht gleichzeitig den bisherigen deutschen Zulieferer überflüssig. Zum Briefing