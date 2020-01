Raketeneinschläge in Nähe der US-Botschaft in Bagdad

Die Attacke fand in der hoch gesicherten "Grünen Zone" in der irakischen Hauptstadt statt. Die Geschosse wurden offenbar in Bagdad abgefeuert.

In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der hoch gesicherten Grünen Zone erneut Raketen eingeschlagen. Mehrere Raketen des Typs Katjuscha seien dort am späten Mittwochabend niedergegangen, teilte das irakische Militär mit. Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, ob es zwei oder drei Geschosse waren. Verletzte habe es nicht gegeben. Das Regierungsfernsehen berichtete, es seien Explosionen und Alarmsirenen zu hören gewesen. Die Geschosse wurden mutmaßlich von einem Mehrfachraketenwerfer abgeschossen, den die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg benutzte. In Deutschland ist die Waffe auch unter dem Begriff "Stalinorgel" bekannt.

In Bagdad waren bereits am Sonntag zwei Raketen desselben Typs in der sogenannten "Green Zone" eingeschlagen. Dort liegen unter anderem die Botschaften der USA und Großbritanniens sowie irakische Ministerien und das Parlament. Am Samstag waren zudem mehrere Raketen in Bagdads Zentrum sowie auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Balad niedergegangen, der etwa 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt liegt. Berichte über Opfer oder Schäden gab es nicht.

In und nahe der Grünen Zone in Bagdad sind in vergangenen Monaten und Jahren mehrfach Raketen und Mörsergranaten niedergegangen. Teilweise wurden dabei auch Menschen getötet oder verletzt.

Die Lage im Irak ist seit der Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani durch einen US-Luftangriff und einen Vergeltungsschlag Irans gegen amerikanisch genutzte Militärstützpunkte sehr angespannt.

