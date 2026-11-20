Irakische Sicherheits- und Streitkräfte haben am Freitag mit einem Einsatz im Bezirk Dscharf al-Sukhr südlich der Hauptstadt Bagdad begonnen. Ziel ist es, die staatliche Kontrolle über ein Gebiet zurückzugewinnen, das seit rund zwölf Jahren unter dem Einfluss der proiranischen Miliz Kataib Hisbollah steht. Der Einsatz folgt einer Entscheidung von Ministerpräsident Ali al-Saidi, in dem Bezirk ein Sicherheitshauptquartier einzurichten.

„Übt Zurückhaltung und Besonnenheit, denn wir führen keinen Krieg“, sagte al-Saidi am Freitag in einer Ansprache an die Militäreinheiten. „Jeder, der dort anwesend ist, ist euer Bruder.“ Die aktuelle Phase erfordere Einbeziehung statt Ausgrenzung. Ziel sei es, letztendlich jeden unter „einer Flagge, einem Kommando und einem Gesetz“ in die Streitkräfte zu integrieren. „Es wird keine Waffen außerhalb der staatlichen Autorität geben, keine Waffen außer denen des Irak, keine Entscheidung außer der des Irak und keine Flagge über der Flagge des Irak“, sagte al-Saidi.

Kataib Hisbollah zählt zu den einflussreichsten der Dutzenden schiitischen Milizen, die seit der US-Invasion 2003 im Irak entstanden sind. Die meisten gehören zum Verbund der sogenannten Volksmobilisierungskräfte mit starken Beziehungen zu Teheran. Zum regionalen Netzwerk vom Iran unterstützter Milizen gehört auch die in Jemen kämpfende Huthi-Miliz.

Eigentlich sollten die mächtigen, mit Iran verbündeten Milizen im Land parallel zum US-Truppenabzug im September entwaffnet und in den staatlichen Sicherheitsapparat eingegliedert werden. Der von Ministerpräsident Ali al-Saidi angekündigte Schritt wurde jedoch aufgeschoben und soll nun im Juni des kommenden Jahres erfolgen. Die stärksten Milizen im Land lehnen eine Entwaffnung bisher ab.