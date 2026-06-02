Die SPD zürnt, aber die Union hält sich alle Optionen offen: Trotz des Versprechens im Koalitionsvertrag ist die geplante Bafög-Erhöhung fraglich. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Kommt sie, kommt sie nicht? Eine „große Novelle“ der Studierendenunterstützung Bafög hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag versprochen. Der Grundbedarf sollte „dauerhaft an das Grundsicherungsniveau“ angepasst werden. Eigentlich sollte die Wohnkostenpauschale des Bafög schon zu diesem Wintersemester um 60 Euro auf 440 Euro monatlich erhöht werden.