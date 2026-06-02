Zum Hauptinhalt springen

BildungWird das Bafög nun erhöht – oder doch nicht?

Lesezeit: 4 Min.

Studierende der Uni Köln am Tag der Erstsemesterbegrüßung im Winter 2023/24.
Studierende der Uni Köln am Tag der Erstsemesterbegrüßung im Winter 2023/24. Christoph Hardt/picture alliance / Panama Pictur

Die SPD zürnt, aber die Union hält sich alle Optionen offen: Trotz des Versprechens im Koalitionsvertrag ist die geplante Bafög-Erhöhung fraglich. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Valerie Höhne, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Kommt sie, kommt sie nicht? Eine „große Novelle“ der Studierendenunterstützung Bafög hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag versprochen. Der Grundbedarf sollte „dauerhaft an das Grundsicherungsniveau“ angepasst werden. Eigentlich sollte die Wohnkostenpauschale des Bafög schon zu diesem Wintersemester um 60 Euro auf 440 Euro monatlich erhöht werden.

Zur SZ-Startseite

Debatte
:Sie sind dann mal weg

Bafög? Pah! Dazu Krisen und Zukunftsängste: Immer mehr junge Menschen verlassen Deutschland. Das ist nicht nur traurig, es ist gefährlich.

SZ PlusEssay von Gerhard Matzig

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite