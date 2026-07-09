Union und SPD haben monatelang über das Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) verhandelt, nun sind sie sich einig geworden. Die geplante Reform kommt, ein wesentlicher Teil allerdings später als geplant. Demnach sollen Bafög-Empfänger erst zum Sommersemester 2027 mehr Unterstützung fürs Wohnen erhalten. Dann soll die sogenannte Wohnkostenpauschale von bislang 380 auf 440 Euro im Monat steigen. Ursprünglich war diese Anhebung bereits für das Wintersemester geplant, das im Oktober beginnt. Außerdem soll der sogenannte Bafög-Grundbedarf in zwei Schritten auf Grundsicherungsniveau angehoben werden.