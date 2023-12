Georg Bätzing, 62, ist seit 2020 Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und befürwortet Reformen in der Kirche.

Georg Bätzing, Vorsitzender der Bischofskonferenz, spricht über die Krise der Kirche, Weihnachten in einer unfriedlichen Welt - und warum AfD und katholischer Glauben nicht zusammenpassen.

Interview von Johan Schloemann und Annette Zoch

Die Welt ist in Aufruhr, die katholische Kirche auch - in Deutschland musste sie in diesem Jahr mit Rekordaustrittszahlen und viel Ablehnung aus dem Vatikan für den Reformprozess "Synodaler Weg" umgehen. Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Limburger Bischof Georg Bätzing.