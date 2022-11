Annalena Baerbock besucht in Usbekistan mit ihrem Amtskollegen Wladimir Norow einen mit deutscher Hilfe gebauten Bewässerungskanal in Bulungur.

Von Paul-Anton Krüger, Samarkand

Der Reichtum Usbekistans liegt Annalena Baerbock zu Füßen. Die deutsche Außenministerin besucht im Zuge ihre Zentralasien-Reise am Dienstag das Metallurgie- und Bergbaukombinat Almalyk. Vor ihr klafft ein 600 Meter tiefer graubrauner Krater, von Menschen in Terrassen angelegt, vier mal zwei Kilometer groß. Züge und riesige Grubenlastwagen quälen sich wie in Zeitlupe unter der Last grauer Erzbrocken aus dem größten Tagebau des zentralasiatischen Landes, 65 Kilometer von der Hauptstadt Taschkent entfernt. Angelegt wurde er in den Siebzigerjahren von der Sowjetunion. Das Gestein enthält Kupfer, Silber, Gold und seltene Metalle wie Molybdän, erklärt der Vorstandsvorsitzende Abdullah Khursanow der Außenministerin.