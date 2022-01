Außenministerin Baerbock in den USA

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US- Außenminister Antony Blinken in Washington.

Drei Tage waren geplant, Corona hat daraus zehn Stunden gemacht: Beim Antrittsbesuch von Annalena Baerbock in den USA ging es vor allem um die Ukraine-Krise und den Schutz der Demokratie.

Von Paul-Anton Krüger, Washington

Am Ende hat es noch für knappe zehn Stunden in Washington gereicht. 90 Minuten Krisendiplomatie mit US-Außenminister Anthony Blinken zum russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, eine Dreiviertelstunde Pressekonferenz, ein Mittagessen mit der Russland Expertin Fiona Hill und - das war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wichtig - ein Gespräch mit der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.