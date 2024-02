Von Paul-Anton Krüger, Odessa, Mykolajiw

Durch das Kirchenschiff der Verklärungskathedrale in Odessa flattert eine Taube. Der kalte Wind lässt die Kerzen flackern. Da, wo sich einst die Gläubigen versammelten, türmen sich verbogene Kerzenhalter aus Messing, Kronleuchter, Teile der herabgestürzten Wand- und Deckenverkleidung, überzogen von grauem Staub. Rechts von dort, wo der Altar stand, klafft ein Loch in der Wand, so groß wie ein Haus. Die Spuren von Schrapnellen sind zu sehen. In der Nacht zum 23. Juli 2023 schlug eine russische Rakete ein.