Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist am Montag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Ihre achte Reise in das Land seit dem umfassenden russischen Angriff im Februar 2022 war aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden. Bei ihrer Ankunft am Zentralbahnhof von Kiew sagte die Grünen-Politikerin, seit dem ersten Tag des Krieges „und gerade jetzt“ gelte unverrückbar: „Deutschland steht gemeinsam mit vielen Partnern weltweit felsenfest an der Seite der Ukraine.“

Allerdings war die Lage für Präsident Wolodimir Selenskij in den fast 1000 Tagen seit Kriegsbeginn abgesehen von den ersten Wochen des Verteidigungskampfes gegen die russischen Invasoren selten so schwierig wie jetzt – und welche der Partner noch zu dem Land stehen, müssen die nächsten Tage und Wochen erweisen.

Baerbock wirft Putin einen Zermürbungskrieg vor

Zum einen sieht die Ukraine sich nach den Worten des Oberkommandierenden der Streitkräfte, General Oleksandr Syrskyj, einer der heftigsten Angriffswellen seit Kriegsbeginn ausgesetzt. Die russische Armee erzielt bei ihrer Offensive im Donbass im Gebiet Donezk Gebietsgewinne. Offenbar will Russlands Präsident Wladimir Putin ungeachtet hoher Verluste seiner Truppen so viel Gelände wie möglich erobern, bevor Regen und Schnee das Vorrücken größerer Verbände deutlich erschweren.

Zugleich lässt er die Zivilbevölkerung weiter terrorisieren, einen Zermürbungskrieg wirft Baerbock ihm vor. Die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Landesteile wurden in den vergangenen Tagen wieder Ziel heftiger Angriffe mit Drohnen. Russland hat auch die Angriffe auf Charkiw, die zweitgrößte Stadt des Landes, wieder verstärkt. Zudem hat Nordkorea Tausende Soldaten nach Russland geschickt, die bald gegen die ukrainischen Truppen zum Einsatz kommen sollen, die in der Region Kursk auf russisches Territorium vorgedrungen sind.

Zum anderen steht die von Baerbock beschworene internationale Unterstützung akut infrage. Die USA als wichtigster Geber von Waffenhilfe halten an diesem Dienstag die Präsidentschaftswahl ab, bei der sich der Republikaner Donald Trump eine realistische Chance ausrechnen kann, ins Weiße Haus zurückzukehren. Sollte ihm dies gelingen, muss die Ukraine damit rechnen, dass er vor allem die militärische Unterstützung kappt.

Selenskij kritisierte auf dem Kurznachrichtenkanal X, die massiven russischen Angriffe mit Drohnen und Gleitbomben auf die zivile Infrastruktur der Ukraine wären nicht möglich, wenn sein Land die nötige Unterstützung erhalten würde. Er verlangte schärfere Sanktionen gegen Moskau, um die Einfuhr von Komponenten für Waffensysteme wirksamer zu unterbinden. Er forderte außerdem die Erlaubnis, von westlichen Ländern gelieferte weitreichende Waffensysteme gegen Militärstützpunkte weit im russischen Hinterland einsetzen zu dürfen.

Selenskij hatte die Forderung schon bei der Vorstellung seines sogenannten Siegesplanes erhoben. Damit will er sein Land bis Ende des Jahres in eine Position bringen, die Verhandlungen mit Putin auf Augenhöhe ermöglichen soll, um den Krieg im nächsten Jahr zu beenden. Der scheidenden US-Präsident Joe Biden verweigert die Zustimmung aber bislang, Bundeskanzler Olaf Scholz teilt diese Haltung. Baerbock hat dagegen wiederholt zu erkennen gegeben, dass sie diese Erlaubnis für unerlässlich hält und auch bereit wäre, Taurus-Marschflugkörper aus den Beständen der Bundeswehr an die Ukraine abzugeben.

Koalitionskrise wirft Schatten bis Kiew

Allerdings ist angesichts der neuerlichen Regierungskrise der Ampel-Koalition mit weitreichenden Entscheidungen in Berlin ohnehin nicht zu rechnen. Im Gegenteil: sollte es zum Bruch des Dreier-Bündnisses kommen, müsste die Ukraine auch um weitere Rüstungslieferungen ihres zweitwichtigsten militärischen Unterstützers fürchten, zu dem die Bundesrepublik aufgestiegen ist.

Angesichts des bevorstehenden dritten Kriegswinters sagte Baerbock zwar, die Antwort der Bundesregierung auf „unzählige zerbombte Heizkraftwerke und Stromleitungen“ sei der Winterschutzschirm, den man kürzlich um zusätzliche 170 Millionen Euro für Energienothilfe noch weiter aufgestockt habe, sowie die Initiative zur Stärkung der Luftverteidigung.

Allerdings macht das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) Front gegen weitere Waffenlieferungen; die Parteichefin versucht über die Koalitionsverhandlungen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen Einfluss auf die Bundespolitik zu nehmen. In der Kanzlerpartei SPD gibt es Austritte prominenter Mitglieder, die eine neuerliche Kehrtwende der Partei in der Politik gegenüber Russland fürchten.

Immerhin haben die G-7-Staaten vor wenigen Tagen der Ukraine einen Kredit von bis zu 50 Milliarden Dollar bereitgestellt, der ihr eine gewisse Durchhaltefähigkeit verleihen soll, unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA und deutscher Koalitionskrisen. Baerbock bezeichnete das Darlehen als „Antwort auf die Abermilliarden Schäden“, Russland werde dafür bezahlen müssen. Der Kredit ist abgesichert über die Gewinne, die aus eingefrorenen staatlichen russischen Vermögenswerten entstehen. Diese Erträge sollen sich auf drei bis vier Milliarden Dollar pro Jahr belaufen.

„Wir werden die Ukrainerinnen und Ukrainer so lange unterstützen, wie sie uns brauchen, damit sie ihren Weg zu einem gerechten Frieden gehen können“, betonte Baerbock. Ihre Gesprächspartner in Kiew werden das gerne hören – aber auch fragen, ob sie sich auf solche Beteuerungen noch verlassen können.