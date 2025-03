Sina-Maria Schweikle

Zum zweiten Mal reist Annalena Baerbock am heutigen Donnerstag nach Damaskus. „Mehr als drei Monate nach Ende der Assad-Diktatur sehnen sich die Menschen in Syrien nach Aufbruch und einer echten Perspektive, ihr Leben in ihrem Land wiederaufzubauen“, sagte die Grünen-Politikerin vor ihrer Abreise in Beirut. Die Erwartungen und Hoffnungen auf einen ersten Frühling in Freiheit und voller Chancen seien ebenso groß wie die Sorgen.