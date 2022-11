Von Paul-Anton Krüger, Taschkent

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, bei seiner Reise nach China deutlich zu machen, "dass die Frage von fairen Wettbewerbsbedingungen, dass die Frage von Menschenrechten und die Frage der Anerkennung des internationalen Rechts unsere Grundlage der internationalen Kooperation ist". Die Grünen-Politikerin äußerte sich am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der usbekischen Hauptstadt Taschkent mit ihrem Kollegen Wladimir Norow.

Sie habe auch in dem Gespräch mit dem usbekischen Außenminister auf die neue Chinastrategie der Bundesregierung verwiesen, die das Auswärtige Amt derzeit federführend erarbeitet. Das politische System in China habe sich in den vergangenen Jahren massiv verändert, deshalb müsse sich auch die deutsche Politik gegenüber Peking verändern.

Baerbock verwies auf den Koalitionsvertrag, in dem festgehalten sei, dass die Bunderegierung China als Partner in globalen Fragen betrachtet, von dem man sich nicht entkoppeln könne in einer globalisierten Welt. Zugleich sei China aber auch Wettbewerber "und in zunehmendem Maße systemischer Rivale", betonte Baerbock. Auf diesem strategischen Verständnis müsse die deutsche Chinapolitik fußen.

Gefragt nach dem Zeitpunkt der Reise von Scholz unmittelbar nach dem Volkskongress der Kommunistischen Partei Chinas (KP), sagte Baerbock, dies habe der Kanzler so entscheiden. Sie hatte zuletzt aber mehrmals erkennen lassen, dass sie die zeitliche Nähe als falsches Signal betrachtet.

Auf dem Treffen der KP hatte sich Staats- und Parteichef Xi Jinping für eine dritte Amtszeit bestätigen lassen und alle wichtigen Führungsgremien mit seinen Gefolgsleuten besetzt. Seinen Vorgänger Hu Jintao ließ er in einem Akt öffentlicher Demütigung offenkundig gegen dessen Willen aus dem Saal führen. Die Szene gilt als Symbol für die absoluten Machtbefugnisse, die sich Xi angeeignet hat.

Schwere Bedenken gegen Cosco-Deal

Ungeachtet dieser Entwicklung hatte das Bundeskabinett vergangene Woche auf Druck des Bundeskanzleramts den Einstieg des chinesischen Reederei-Konzerns Cosco in ein Containerterminal im Hamburger Hafen genehmigt. Die Grünen und die FDP erreichten eine sogenannte Teiluntersagung, nach der Cosco maximal 24,9 Prozent an dem Unternehmen übernehmen darf und nicht wie angestrebt 35 Prozent.

Das Auswärtige Amt hatte in einer Protokollerklärung zur Kabinettsentscheidung schwere Bedenken zu der Entscheidung dokumentiert. Insgesamt hatten sich alle sechs beteiligten Ressorts ebenso wie die EU-Kommission gegen den Einstig ausgesprochen. Scholz konnte seinen Vorschlag trotzdem durchsetzen, weil ohne eine Kabinettsbefassung der ursprüngliche Antrag von Cosco auf die Übernahme von 35 Prozent automatisch als genehmigt gegolten hätte.

Scholz wird an diesem Freitag in Peking erwartet; er reist in Begleitung einer großen Wirtschaftsdelegation. Der Bundeskanzler ist der erste Staats- und Regierungschef aus dem Westen, der Xi nach dem Parteikongress besucht.