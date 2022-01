Die Außenministerin wird in Italien überaus freundlich empfangen. Die Regierung hofft auf Fortschritte bei der Migrationspolitik - und will bei vielen Themen eng mit Berlin zusammenarbeiten.

Von Paul-Anton Krüger, Rom

Rosa Blüten kleben an der gläsernen Schiebetür. "Italien wird mit einer Blume wiedergeboren", steht daneben. Sie ist zum Symbol der Hoffnung geworden im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Montagnachmittag in Rom. Unter den betongrauen Straßenbrücken des Corso di Francia macht sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock einen Eindruck von der erfolgreichen Impfkampagne des Landes. Sie besucht das Impfzentrum ASL 1 im Parco della Musica, einem Kulturzentrum mit drei Konzerthallen, das der Architekt Renzo Piano entworfen hat. 89,4 Prozent der Menschen in Italien, die älter sind als zwölf Jahre, sind gegen Covid-19 geimpft - weit mehr als in Deutschland.