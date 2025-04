Die geschäftsführende Außenministerin will mit ihrem Besuch in Kiew noch ein Zeichen setzen: Die Europäer stünden „ohne Wenn und Aber“ an der Seite der Ukraine. Sie stimmt sich dabei auch mit der CDU ab.

Von Daniel Brössler, Kiew

Es ist eine ihrer letzten Reisen als Außenministerin: Annalena Baerbock ist am Morgen zu ihrem zehnten Besuch in der Ukraine eingetroffen. „Aufgrund der festgefahrenen Situation zwischen den USA und Russland ist es absolut zentral, dass wir Europäerinnen und Europäer zeigen, dass wir ohne Wenn und Aber an der Seite der Ukraine stehen und sie jetzt erst recht unterstützen. Auch deshalb bin ich heute in die Ukraine gereist“, sagte sie nach ihrer Ankunft in Kiew. Baerbock war mit dem Nachtzug in die ukrainische Hauptstadt gekommen. Wie üblich, war die Reise aus Sicherheitsgründen nicht vorher angekündigt worden. Seit Zusammentreten des neuen Bundestages ist die Grünen-Politikerin nur noch geschäftsführend im Amt.