Annalena Baerbock und Dmytro Kuleba haben sich am Montag in Kiew ausgetauscht.

Von Paul-Anton Krüger, Kiew

Annalena Baerbock hat so etwas schon einmal gesehen: ein Umspannwerk in der Ukraine, von russischen Raketen in Trümmer gelegt. Im Januar war das, in Charkiw. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Monate zuvor seinen Raketenterror gegen die zivile Infrastruktur des Landes begonnen. Mit sagenhaftem Improvisationsvermögen seiner Techniker und Ingenieure und massiver Hilfe aus dem Westen hat die Ukraine den Winter trotzdem überstanden. Jetzt baut sie vor, im besten Sinne des Wortes. Es ist noch sommerlich warm in Kiew, aber die Kälte kommt bald.