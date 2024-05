Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist. Bei ihrer Ankunft in Kiew am Dienstagmorgen sagte sie, die Lage habe sich mit den massiven russischen Luftangriffen auf die zivile Infrastruktur und mit der brutalen russischen Offensive im Raum Charkiw noch einmal dramatisch zugespitzt. "Russischer Raketenterror" führe zu ständigem Luftalarm und Stromausfällen, vielerorts gebe es kaum Wasser. Auch in der Nacht war in der gesamten Osthälfte des Landes wieder Luftalarm ausgelöst worden. Selbst in der Hauptstadt hatte es zuletzt wiederholt Alarm gegeben.