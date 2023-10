Von Peter Münch, Netivot

Was sie gesehen hat, das ist ihr anzusehen. Blass, erschöpft, mit feuchten Augen sitzt Annalena Baerbock im "Lagezentrum" der Stadtverwaltung von Netiwot, einer Kleinstadt dicht an der Grenze zum Gazastreifen. Zu einem "Solidaritätsbesuch", so hatte es vorher geheißen, ist die Außenministerin am Freitag in aller Eile nach Israel gereist. Doch die direkte Konfrontation mit dem Grauen, die wurde für Baerbock ein Schockerlebnis.