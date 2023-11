Annalena Baerbock spricht mit dem Premier- und Außenminister Katars, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, bei einem Treffen in Saudi-Arabien.

Von Paul-Anton Krüger, Riad, Abu Dhabi

Zum dritten Mal seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in den Nahen Osten gereist. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche am Golf standen die humanitäre Lage im Gazastreifen, Bemühungen zur Befreiung der von der Hamas verschleppten Geiseln sowie erste Überlegungen zu möglichen Lösungen nach einem Ende der Kämpfe.