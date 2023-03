Von Paul-Anton Krüger, Bagdad/Erbil

Iraks Außenminister Fuad Hussein begrüßt seine deutsche Kollegin Annalena Baerbock mit den Worten, Bagdad sei "zu einem Zentrum der internationalen Tätigkeiten" geworden. Sein Ministerium liegt in der Grünen Zone, die immer noch streng bewacht wird, die Reise war aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden. Aber beide Seiten wollen die Beziehungen ausbauen - und Baerbock will sich selbst ein Bild machen. Vier Tage nimmt sich die Grünen-Politikerin Zeit für ihren Besuch in der Hauptstadt und im Nordirak, so viel wie für keine Reise zuvor. Im Januar war Premier Shia' al-Sudani auf Einladung von Kanzler Olaf Scholz in Berlin, sein erstes Ziel außerhalb der Region.