Es sollte eine fröhliche Aktion im Wahlkampf werden, jene Plakatiernacht, in der die Parteien darum konkurrieren, die besten Plätze an den Laternenmasten zu ergattern. Gegen 22.30 Uhr hatte ein kleines Team der Grünen in einem Wohnviertel Dresdens gerade ein Erfolgserlebnis. "Das Plakat hängt, du freust dich", erinnert sich Anne-Katrin Haubold, eine Professorin an der Dresdener Uni. "Dann rannten vier Leute auf uns zu." Es folgten Beschimpfungen und Faustschläge gegen einen ehrenamtlichen Kollegen Haubolds. "Das war ein intensives Gefühl von Angst und Ohnmacht", sagt sie. "Alles, was ich tun konnte, war schreien."

Eine Woche vor der Wahl schildert Haubold am Samstag auf der Bühne des Parteitags der Grünen die Details des Angriffs von Anfang Mai. Die Täter stammen Hinweisen zufolge aus dem rechten Milieu. Haubold entschied sich, dennoch weiter Wahlkampf zu machen. Von der eigenen Partei aber fordert Haubold am Samstag in Potsdam auch neue Wege, um rechte Ideologien zu bekämpfen. "Wir dürfen nicht nur Programm machen für unsere Kernklientel in den wohlsituierten grünen Zonen in den Großstädten", fordert Haubold. Die Grünen müssten auch ein klares Angebot für diejenigen machen, die auf dem Land wohnten und sich wegen der Demokratiefeindlichkeit Sorgen machten.

Die Grünen-Spitze warnte am Samstag vor einem noch stärkeren Rechtsruck in ganz Europa. Spitzenkandidatin Terry Reintke forderte von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, jede Zusammenarbeit mit Rechtsaußenparteien nach der Europawahl auszuschließen. Von der Leyen hatte eine Zusammenarbeit mit der ultrarechten Partei der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni nicht ausgeschlossen. Die Grünen boten sich als Mehrheitsbeschaffer an. "Die pro-europäischen demokratischen Parteien stehen bereit, um Mehrheiten zu bilden", sagte Reintke.

Als Wahlziel gaben die Grünen bei ihrem Parteitag aus, vor der AfD zu landen. Der Partei gehe es nicht um Unabhängigkeit von Autokraten und Diktatoren, warnte Co-Chef Omid Nouripour. "Die stecken bei denen in der Tasche." Der von der AfD geforderte Austritt aus der Europäischen Union koste auf einen Schlag 500 Milliarden Euro und über zwei Millionen Arbeitsplätze. "Das ist doch keine Alternative, das ist Armut für Deutschland", warnte Nouripour. Nach der Wahl am 9. Juni müsse es heißen "Demokraten vor Faschisten. Grün vor Blau", sagte die Politische Geschäftsführerin der Grünen, Emily Büning mit Blick auf die Parteifarbe der AfD. Außenministerin und Grünen-Politikerin Annalena Baerbock forderte in ihrer Rede, auch im Alltag Rechten offen zu widersprechen. Die entscheidende Frage sei, "ob man auch in der Fußballkabine den Mund aufmacht, wenn rechte Parolen gebrüllt werden", sagte sie.

Umfragen zufolge drohen den Grünen bei der Wahl deutliche Verluste. Sie liegen derzeit etwa gleichauf mit der AfD bei rund 15 Prozent. Mit dem Rückenwind von Klimaprotesten und Klimabewegung hatte die Partei vor fünf Jahren mit 20,5 Prozent in Deutschland ihr bislang bestes Ergebnis bei einer Europawahl erzielt.

Forderungen nach einem linkeren Kurs der Partei wies die Grünen-Spitze am Samstag zurück. Kurz vor dem Parteitag hatte die Grüne Jugend eine linkere Politik mit mehr Umverteilung gefordert. "Es kann nicht sein, dass eine winzige Minderheit auf Milliardenvermögen sitzt, während viele Kinder nicht mal ein warmes Mittagessen auf dem Tisch haben", sagt Grüne-Jugend-Bundessprecherin Svenja Appuhn der SZ. "Wir müssen in Deutschland die Superreichen, also Multimillionäre und Milliardäre, stärker besteuern, die Erbschaftsteuer reformieren und Schlupflöcher schließen, um Ärmere zu entlasten und unsere Daseinsvorsorge endlich gut aufzustellen". Die Bundessprecherinnen Appuhn und Katharina Stolla forderten einen Systemwechsel: "Der Kapitalismus ist aus der Zeit gefallen", so Stolla. "Unser Ziel ist ein demokratischer Sozialismus."

Die Parteispitze wies die Forderungen am Rande des Parteitags in aller Deutlichkeit zurück. "Es ist das gute Recht der Grünen Jugend von allen möglichen Dingen zu träumen", sagte Co-Chef Nouripour der Süddeutschen Zeitung. "Der Grüne Traum ist das nicht." Die Forderungen hätten keine Auswirkungen auf die Politik der Grünen.

Besonders scharf grenzten sich die Grünen auf ihrem Parteitag von CDU und CSU ab. Wirtschaftsminister Robert Habeck warf der Union vor, wegen einer verfehlten Energiepolitik verantwortlich zu sein für "die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Wir hätten uns niemals abhängig machen dürfen von Putins Gas", sagte Habeck. Nun sei die Union mit dem gleichen Geist dabei, den Ausbau der Erneuerbaren Energie kaputtzumachen und die Umstellung der Industrie infrage zu stellen. Die Union sei eine Geisterfahrerpartei, die nicht wieder Verantwortung tragen solle.

Baerbock bereitete die Grünen auch darauf vor, dass Europa im Nahen Osten möglicherweise mehr Verantwortung übernehmen muss, um dort den Frieden zu sichern. Es gebe die Chance für eine humanitäre Feuerpause, sagte Baerbock. Wenn es nicht nur einen Wiederaufbau brauche, sondern eine internationale Schutztruppe für den Frieden im Nahen Osten braucht, "dann ist das auch unser gemeinsamer Auftrag", sagte sie.