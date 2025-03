Grüne:Baerbock macht „aus persönlichen Gründen“ einen Schritt zur Seite

Von Markus Balser und Vivien Timmler, Berlin

Annalena Baerbock strebt für die kommende Legislatur kein Spitzenamt bei den Grünen an. Das hat sie ihrer Fraktion nach SZ-Informationen in einem zweiseitigen Brief, handschriftlich unterschieben mit „Annalena“, am Mittwoch mitgeteilt. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet. Sie wolle „aus persönlichen Gründen“ erst einmal „einen Schritt aus der grellen Öffentlichkeit“ machen, so Baerbock. Die vergangenen, intensiven Jahre hätten für sie „einen privaten Preis“ gehabt. Daher werde sie sich für kein führendes Amt in der Bundestagsfraktion bewerben.