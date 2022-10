Außenministerin Annalena Baerbock hat angesichts der anhaltenden systemkritischen Proteste in Iran Sanktionen gegen die Urheber von Unterdrückungsmaßnahmen angekündigt. "Wir werden dafür sorgen, dass die EU die Verantwortlichen dieser brutalen Repressionen mit Einreisesperren belegt und ihre Vermögen in der EU einfriert", sagte die Grünen-Politikerin der Bild. Die Proteste gingen am Wochenende im Land weiter. Im Staatsfernsehen waren kurzzeitig systemkritische Slogans zu lesen, die offenbar auf Hacker zurückgingen. Die politische Führung des Landes hielt ein Krisentreffen ab. Laut Augenzeugen gingen die Proteste () in der Nacht zum Sonntag weiter. Demnach stieg die Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten deutlich. Die Polizei soll gegen die Demonstranten nicht nur Tränengas eingesetzt, sondern diese auch mit Paintball-Munition beschossen haben. Die Proteste gegen das islamische System gehen in ihre vierte Woche. Sie hatten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September begonnen.