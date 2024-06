Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) beruft nach Informationen der Süddeutschen Zeitung Günter Sautter zum Politischen Direktor im Auswärtigen Amt. Der bisherige Leiter der Abteilung für Internationale Ordnung, die Vereinten Nationen und Rüstungskontrolle folgt auf Tjorven Bellmann, die im Sommer als Botschafterin nach Kanada geht. Sautter war vor seinem Wechsel in die Zentrale des Auswärtigen Amts im Januar 2022 eineinhalb Jahre lang stellvertretender Ständiger Vertreter Deutschlands am Sitz der Vereinten Nationen in New York und bekleidet derzeit auch noch das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle.