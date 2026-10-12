Die Woche ging mit einem politischen Knall in Berlin los: Die Arbeits- und Sozialministerin und SPD -Vorsitzende Bärbel Bas ist von ihren Ämtern zurückgetreten. In einem Schreiben an die SPD-Mitglieder begründet Bas diesen Schritt so: „Nach dem Tod meiner Stieftochter habe ich festgestellt, dass ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten. Diese möchte ich mir ausreichend nehmen.“ Sie nennt aber auch einen weiteren Grund, der politische Brisanz hat: „Darüber hinaus muss ich leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden.“

Was der Rücktritt von Bas für Folgen hat, erklärt in dieser Folge von „Auf den Punkt“ die Leiterin des SZ-Poltikressorts, Katharina Riehl.

Weitere Nachrichten: CDU-Klausur; VW-Absatzzahlen.

Zum Weiterlesen und -hören:

Den Text von US-Korrespondentin Charlotte Walser über die starke Kritik an Trumps Diesel-Deal können Sie hier lesen.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Pauline Claßen

Produktion: Laura Sagebiel

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ZDF.

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