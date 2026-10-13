Zu den Begleiterscheinungen des Rücktritts von Bärbel Bas als SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin gehören nicht mehr nur die harten Vorwürfe der SPD gegenüber der Union – weil diese Bas trotz deren schwieriger privater Situation weiter hart attackiert hätte. Sondern auch die Tatsache, dass nun eine Schar von Unionspolitikern nach Belegen sucht, die diese harten Reaktionen der SPD rechtfertigen könnten.
BundesregierungDer Fall Bas und die Suche nach bösen Attacken
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Nach dem Rücktritt der Bundessozialministerin beteuern Unionspolitiker, sie nicht persönlich angegriffen zu haben. Konkrete Gegenbeispiele kann SPD-Chef Klingbeil nicht nennen.
Von Georg Ismar und Henrike Roßbach, Berlin
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