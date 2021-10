Von Nico Fried, Berlin

Es ist genau 30 Jahre her, da stimmte die SPD auf einem Parteitag in Bremen mit einer Stimme Mehrheit (203 zu 202) gegen den Umzug von Parlament und Regierung aus Bonn nach Berlin. Nur zwei Delegierte aus dem Ruhrgebiet sprachen sich damals offen für Berlin aus, Bärbel Bas aus Duisburg, gerade mal 23 Jahre alt, und Axel Schäfer aus Bochum. In der nordrhein-westfälischen SPD galt dieses Abweichlertum als eine Art Hochverrat. "Edeka" wurde den beiden Genossen prophezeit: Ende der Karriere.