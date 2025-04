Von Georg Ismar

Es ist Februar 2025, die letzte Bundestagssitzung vor der Wahl und Bärbel Bas liegt noch etwas am Herzen. Die Bundestagspräsidentin ergreift ganz am Ende das Wort: „Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird bei allen Herausforderungen an Ihnen liegen, wieder aufeinander zuzugehen und Brücken zu bauen, auch über Fraktionsgrenzen hinweg.“ Kollegialität sei entscheidend für eine erfolgreiche parlamentarische Arbeit. Es ist eine Mahnung an die demokratische Mitte, nach den Verwerfungen im Asylstreit.