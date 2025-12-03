Zum Hauptinhalt springen

SPD-ArbeitsministerinBärbel Bas und der „Klassenkampf“

Lesezeit: 3 Min.

Bärbel Bas am Wochenende auf dem Juso-Bundeskongress in Mannheim.
Bärbel Bas am Wochenende auf dem Juso-Bundeskongress in Mannheim. (Foto: Harald Tittel/dpa)

Bei den Jusos hat die Arbeitsministerin gegen die Arbeitgeber ausgeteilt. Nun steht sie selbst in der Kritik – und zwar von allen Seiten. Mittlerweile hadern selbst in der SPD manche mit ihr.

Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Bärbel Bas ist verhindert, aber als die SPD-Abgeordneten zu ihrer Fraktionssitzung zusammenkommen, landen die Gespräche ziemlich schnell meist bei ihr. Die Wirtschaft derart „anzupöbeln“, das sei „Wahnsinn“, sagt einer der Abgeordneten. Sich gerade jetzt, wo Wirtschaft und Politik gemeinsam die Krise meistern müssen, in einen „Klassenkampf“ zu begeben, das sei der falsche Weg.

