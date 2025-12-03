Bärbel Bas ist verhindert, aber als die SPD-Abgeordneten zu ihrer Fraktionssitzung zusammenkommen, landen die Gespräche ziemlich schnell meist bei ihr. Die Wirtschaft derart „anzupöbeln“, das sei „Wahnsinn“, sagt einer der Abgeordneten. Sich gerade jetzt, wo Wirtschaft und Politik gemeinsam die Krise meistern müssen, in einen „Klassenkampf“ zu begeben, das sei der falsche Weg.
SPD-ArbeitsministerinBärbel Bas und der „Klassenkampf“
Lesezeit: 3 Min.
Bei den Jusos hat die Arbeitsministerin gegen die Arbeitgeber ausgeteilt. Nun steht sie selbst in der Kritik – und zwar von allen Seiten. Mittlerweile hadern selbst in der SPD manche mit ihr.
Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin
