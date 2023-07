Der italienische Staatsrat gab der Klage von Tierschutzverbänden gegen die Tötung zweier Bären in der Provinz Trentino statt. Eines der Tiere hatte im April einen Jogger getötet. Ein weiterer Bär griff im März einen Wanderer an.

Von Marc Beise, Rom

Der Staatsrat, die zweite Instanz der italienischen Verwaltungsgerichtsbarkeit, hat am Freitag der Klage mehrerer Tierschutzverbände gegen die Tötung der Bären JJ4 und MJ5 stattgegeben, wie italienische Medien übereinstimmend berichteten. Ende April hatte der Präsident der norditalienischen autonomen Provinz Trentino, Maurizio Fugatti, eine Verordnung zur Tötung der Tiere erlassen. Die Richter bezeichneten diesen Schritt als unverhältnismäßig und unvereinbar mit nationalem und europäischem Recht.

Die Bärin JJ4, genannt "Gaia", hatte am 5. April den 26-jährigen Jogger Andrea Papi auf dem Rückweg von einer Bergtour in Caldes in der Provinz Trient angegriffen und getötet. Bereits zuvor hatte am 5. März MJ5 den 39-jährigen Wanderer Alessandro Cicolini im Val di Rabbi, ebenfalls in der Provinz Trient, angegriffen. Die Vorfälle wurden national und international beachtet und führten in der beliebten Touristenregion zu einer heftigen Debatte zwischen denen, die die Bären erschießen, und denen, die sie schützen wollen.

Nach Ansicht der Richter darf der Befehl zur Keulung nur das letzte Mittel sein und nur angeordnet werden, wenn es keine andere gültige Lösung gibt. Die aber gibt es: Gaia wurde später in einer Bärenfalle gefangen und lebt heute im provisorischen Wildtierzentrum von Casteller, sie soll möglicherweise ins Asyl nach Rumänien gebracht werden. MJ5 ist noch auf freiem Fuß. Der Beschluss des Staatsrats geht jetzt an das Regionalverwaltungsgericht von Trient zur weiteren Anhörung.