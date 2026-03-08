Insgesamt werden in diesem Jahr fünf Landtage gewählt, als erstes Bundesland war an diesem Sonntag Baden-Württemberg dran. Neben der Frage, wer der Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen wird, geht es bei der Wahl auch um einen Stimmungstest für die Bundesregierung.

Für die CDU sah es in Baden-Württemberg lange richtig gut aus. In den Umfragen war sie klar vorn: Im Oktober waren es bis zu 14 Prozentpunkte auf die Grünen. Aber dann haben die Grünen und ihr Spitzenkandidat Cem Özdemir aufgeholt. Laut einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen waren beide Parteien kurz vor der Wahl gleichauf.

Für die Grünen und Özdemir lief es zuletzt also richtig gut. Für Manuel Hagel, Spitzenkandidat der CDU, eher schlecht. Hagel stand für ein Video in der Kritik, in dem er sich unangemessen über eine Schülerin äußert. Dazu kommt ein Beitrag des ARD-Mittagsmagazins, das Hagel kürzlich bei einem weiteren Schulbesuch begleitet hat. Dort erklärt er den Schülerinnen und Schülern den Treibhauseffekt falsch und reagiert gereizt auf die Fragen einer Lehrerin.

In Berlin hat die CDU vor der Wahl in Baden-Württemberg trotzdem gehofft, dass sie gut abschneiden würde und dort nach fast 15 Jahren wieder den Ministerpräsidenten stellen könnte.

Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus. Um 18 Uhr gibt es am Sonntag die erste Prognose für das Wahlergebnis: die Grünen bei 32 Prozent, CDU 29. Und: Die SPD nur 5,5 Prozent. Das sind jeweils die Zahlen der ARD. Laut der Umfrage des ZDF ist der Abstand zwischen Grüne und CDU geringer.

Was das für die Bundespolitik bedeutet, bespricht in dieser Folge des Podcasts Katharina Riehl, SZ-Politik-Chefin.

Weitere Nachrichten: Kommunalwahl in Bayern; Lage im Mittleren Osten.

