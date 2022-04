Künftig darf der Landtag in Baden-Württemberg bereits ab einem Alter von 16 Jahren gewählt werden. Das Parlament beschloss nach jahrelangem Ringen am Mittwoch mit der nötigen Zweidrittelmehrheit eine entsprechende Reform des Wahlrechts. Grüne, CDU, SPD stimmten dafür, FDP und AfD dagegen. Damit wird im Südwesten nicht nur das Mindestalter für das aktive Wahlrecht für Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksanträgen und Volksbegehren um zwei Jahre abgesenkt, sondern auch ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht eingeführt. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach von der tiefgreifendsten Reform seit Bestehen des Landes. Ein Wahlrecht ab 16 hatten auf Länderebene bisher sonst nur die Stadtstaaten Bremen und Hamburg eingeführt. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wird eine entsprechende Reform für Bundestagswahlen in Aussicht gestellt, sie wurde aber noch nicht auf den Weg gebracht.