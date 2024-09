Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann, 72, will seine landespolitische Karriere zur kommenden Landtagswahl 2026 beenden und sowohl Amt als auch Mandat abgeben. Hermann habe sich nach reiflicher Überlegung entschieden, seine Laufbahn als Minister und Abgeordneter mit dem Ende der Legislaturperiode zu beenden, sagte ein Sprecher des Grünenpolitikers in Stuttgart. „Winne“ Hermann, der nicht zuletzt durch das Gezerre um das Bahn-Riesenprojekt „Stuttgart 21“ Bekanntheit erlangte, ist seit 2016 direkt gewählter Abgeordneter für den Stuttgarter Filderwahlkreis. Seit 2011 führt er bereits das Verkehrsressort, zuvor saß er 13 Jahre im Bundestag. Von 1984 bis 1988 hatte er ein Landtagsmandat inne. Von 1992 bis 1997 stand der frühere Lehrer zudem an der Spitze der Grünen-Partei im Südwesten.