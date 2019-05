27. Mai 2019, 18:44 Uhr Baden-Württemberg Thomas Strobl verzichtet auf Spitzenkandidatur

Nach dem schlechten Abschneiden der CDU Baden-Württembergs bei Kommunal- und Europawahlen macht ihr Chef den Weg frei für Susanne Eisenmann.

Von Stefan Mayr , Stuttgart

Am Wahlabend hatte Thomas Strobl noch versucht zu retten, was zu retten ist. Er wies darauf hin, dass das Ergebnis der CDU in Baden-Württemberg bei der Europawahl besser sei als auf Bundesebene. Doch es half nichts: Der innerparteiliche Druck auf den ohnehin schon umstrittenen Landesvorsitzenden war zu groß. Bereits am Montag sickerte durch, Strobl werde auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 verzichten. An seiner statt wolle er den Parteigremien Kultusministerin Susanne Eisenmann vorschlagen.

Damit zieht Strobl, 59, die Konsequenz aus den massiven Verlusten der Christdemokraten im Südwesten sowohl bei der Europa- als auch bei den Kommunalwahlen. Bei der Europawahl verlor die CDU 8,5 Prozentpunkte und kam auf 30,8 Prozent der Stimmen. Damit verteidigte sie zwar ihre Position als stärkste Kraft im Lande. Doch die Grünen, die bei der Landtagswahl der Hauptgegner sein werden, legten um 10,1 Punkte auf 23,3 Prozent zu.

Auch um einen internen Machtkampf zu verhindern, macht Strobl nun den Weg frei für Susanne Eisenmann. Die 54-Jährige wurde in CDU-Kreisen schon länger als aussichtsreichere Spitzenkandidatin gehandelt. Sie selbst hatte ihre Ambitionen bislang weder bestätigt noch dementiert. Die ehemalige Büroleiterin des damaligen CDU-Ministerpräsidenten Günther Oettinger und spätere Schul-Bürgermeisterin von Stuttgart gilt als durchsetzungsstark, ihre Kritiker bezeichnen sie als rücksichtslos. Eisenmann soll nun die ehemals mächtige CDU Baden-Württemberg zurück zu alter Stärke führen - gegen den grünen Koalitionspartner, der am Wahlsonntag auch auf kommunaler Ebene kräftig zugelegt hat. Bei den Gemeinderatswahlen in Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim avancierte die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann jeweils zur stärksten Kraft.

Wer die Grünen als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2021 führen wird, ist noch offen. Der amtierende und nach wie vor beliebte Kretschmann wird im Wahljahr 73 Jahre alt. Ob er eine dritte Amtsperiode anstrebt, in der er dann 78 Jahre alt werden würde, hat er sich bisher offengehalten.