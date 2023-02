Der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), hat den Untersuchungsausschuss, in dessen Mittelpunkt er selbst steht, mit einem Soufflé verglichen. Damit hat er heftige Kritik der Opposition auf sich gezogen. Der Untersuchungsausschuss werde vermutlich bis zu seinem Lebensende verlängert, hatte Strobl gesagt, und hinzugefügt: "Wissen Sie, was ein Soufflé ist? Da ist viel Luft drin - und nach einer gewissen Zeit macht's Pffft." Strobl war unter Druck geraten, weil er ein Anwaltsschreiben im Fall der sexuellen Belästigung einer Polizeibeamten an einen Journalisten weitergereicht hatte. Die Ermittlungen gegen den Minister wurden vor Kurzem gegen Zahlung einer Geldauflage von 15 000 Euro eingestellt.