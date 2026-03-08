Live Landtagswahl in Baden-Württemberg : Hochrechnungen: Grüne knapp vor CDU, AfD drittstärkste Kraft

Cem Özdemir hat gute Chancen, Winfried Kretschmann als Ministerpräsident von Baden-Württemberg nachzufolgen. Seine Grünen haben laut aktuellen Zahlen einen kleinen Vorsprung vor der CDU von Manuel Hagel. Die SPD verliert stark, FDP und Linke schaffen es wohl nicht in den Landtag.