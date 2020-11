Von Claudia Henzler, Stuttgart

Simon Fregin wird seit der Stuttgarter Krawallnacht immer wieder gefragt: Wie konnte es dazu kommen, dass mehr als hundert junge Menschen in der Nacht auf den 21. Juni auf Polizisten losgingen, dass sie Streifenwagen demolierten, Schaufenster einschlugen und aus den beschädigten Läden Dinge mitgehen ließen? Und, noch wichtiger, wie lässt sich verhindern, dass sich so etwas wiederholt?

Fregin ist Sozialarbeiter und Leiter eines Teams, das sich seit November um all die jungen Menschen kümmern soll, die rund um den Schlossplatz abhängen und trinken. Aus Sicht des Sozialarbeiters sind diese Orte für Heranwachsende attraktiv, weil sie dort in der Begegnung mit anderen herausfinden können, wer sie sind und wie sie in der Welt ankommen.

Detailansicht öffnen "Im Moment geht es uns ums Kennenlernen", sagt Simon Fregin zu seinem neuesten Einsatz. Fregin ist Sozialarbeiter bei der Mobilen Jugendarbeit in Stuttgart. (Foto: privat)

Bisher waren Fregin und seine Kollegen in anderen Stadtteilen im Einsatz. Nun hat Stuttgarts Gemeinderat der Mobilen Jugendhilfe, für die Fregin arbeitet, den Auftrag erteilt, auch im Herzen der Stadt aktiv zu werden. Vier Jahre lang finanziert das Rathaus fünf Stellen und setzt damit auf einen anderen Ansatz als Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl, der Abschreckung durch schnelle und harte Strafen fordert.

Die Mobile Jugendarbeit wurde vor 50 Jahren in Stuttgart erfunden, als sich eine der Hochhaussiedlungen, die in dieser Zeit modern waren, zu einem Brennpunkt entwickelte. Die Jugendkriminalität stieg - Sachbeschädigungen, Diebstähle, Körperverletzungen.

In dieser Situation entwickelte ein Sozialarbeiter ein Konzept, das damals neu war: Er ging auf die Straße und nahm Kontakt mit den Jugendgangs auf, lud sie ein, wurde zu einer Vertrauensperson, die bei Ärger in der Schule und mit den Eltern half, die die Jugendlichen zu Gerichtsterminen begleitete und mit ihnen Ausflüge unternahm. Der Ansatz hatte Erfolg, die Straftaten nahmen ab.

Die Evangelische Gesellschaft und die Caritas schlossen sich zum Dach der Mobilen Jugendarbeit zusammen; die Stadt übernahm einen Teil der Finanzierung. Mehrere Studien haben gezeigt, dass die Zielgruppe dieses Angebot zu schätzen weiß. Eindrucksvoll war die Wertschätzung im vergangenen Jahr zu sehen, als 50 Jugendliche demonstrierten, weil sie befürchteten, dass das Geld für das Team in ihrem Stadtteil gestrichen würde. "Die Sozialarbeiter helfen uns viel beim Lebenslauf, bei Bewerbungen, finden eine Schule für uns und sind auch in der Freizeit für uns da", sagte damals ein 17-Jähriger.

Für Sozialarbeit in der City hatte die Stadt bisher kein Geld bereitgestellt. Man dachte, Betreuung direkt in den Wohnvierteln sei sinnvoller

Für die Sozialarbeiter waren die Krawalle letztlich ein bekanntes Phänomen, wenn auch nicht in dieser Dimension. Sie hatten immer wieder mit Kriminalität zu tun, die aus der Gruppe heraus begangen wird und die aus Langeweile, Perspektivlosigkeit oder mangelnder Anerkennung entsteht.

Ausgerechnet an dem Ort, der sich in den vergangenen Jahren zu einem Treffpunkt für Jugendliche aus Stadt und Umland entwickelt hat, war die Mobile Jugendarbeit bisher allerdings nicht tätig. Das lag zum einen daran, dass man lange dachte, es sei sinnvoller, die Jugendlichen dort zu betreuen, wo sie wohnen. Vor allem aber hatte die Stadt kein Geld für Sozialarbeit in der City bereitgestellt.

Nun stehen Fregin und sein Team dort ganz am Anfang. "Im Moment geht es uns ums Kennenlernen", sagt er bei einem Besuch im Schlossgarten. An den Wochenenden sind die Sozialarbeiter unterwegs, stellen sich vor und bieten ihre Unterstützung an. Sie nähern sich respektvoll: "Entschuldigung, darf ich dich kurz stören?", sagt Fregin, wenn er auf eine Gruppe zugeht. "Ich bin von der Mobilen Jugendarbeit. Kennt ihr das?" Wenn das Gespräch gut läuft, sagt er vielleicht noch, was er so anzubieten hat: "Wenn du zum Beispiel eine Bewerbung für ein Praktikum brauchst, dann schreibe ich das mit dir, wenn du willst."

Etwa 80 Prozent der jungen Leute, die von der Mobilen Jugendarbeit betreut werden, haben einen Migrationshintergrund

Die Sozialarbeiter sehen sich als Anwälte für Jugendliche, die sozial benachteiligt sind - etwa, weil deren Eltern wenig Geld haben oder mit der Erziehung überfordert sind, oder weil die Jugendlichen wegen ihrer Herkunft Ausgrenzung erleben. Etwa 80 Prozent der jungen Leute, die von der Mobilen Jugendarbeit betreut werden, haben einen Migrationshintergrund.

Die typischen Adressaten hätten wenig Kontakte zu Erwachsenen, sagt Fregin. Sie haben nur ihren Freundeskreis, an dem sie sich orientieren. "Die haben noch keine Idee vom Leben und brauchen jemanden, der sie dabei unterstützt."

In diese Zielgruppe hätte wohl auch der 18-Jährige gepasst, der vergangene Woche als einer der ersten Beteiligten an der Krawallnacht vor Gericht stand. Ein junger Mann steckte mitten in einer Ausbildung und wohnte noch bei den Eltern, die vor seiner Geburt aus Kosovo eingewandert sind. Er hielt es für einen normalen Zeitvertreib, sich auf der einstündigen Fahrt von seinem Heimatort nach Stuttgart vier Dosen Whisky-Cola reinzupfeifen. Er war dabei, als sich die Menge gegen die Polizei wandte, warf eine Getränkedose in Richtung der Beamten und zertrümmerte unter Beifallrufen die Scheiben eines Polizeiautos.

Warum er die Polizei angegriffen hat, "das versuche ich mir selbst zu erklären", sagte er später dem Jugendrichter. Irgendwie habe er sich da mitziehen lassen. "Ich hab die Konsequenzen nicht gesehen."

Es gab bereits erste Verurteilungen. Zweieinhalb Jahre Jugendhaft - für diese hohe Strafe gab es Lob vom Innenminister

Das Schöffengericht hielt das nicht für eine befriedigende Erklärung und verurteilte ihn zu zweieinhalb Jahren Jugendhaft - genau wie einen zweiten Täter, der ein paar Stunden später vor Gericht stand. Der entscheidende Vorwurf war dabei schwerer Landfriedensbruch; ein Tatbestand, der angewandt wird, wenn Menschen aus der Gruppe heraus den öffentlichen Frieden stören. Er kam auch nach den G-20-Demonstrationen in Hamburg zum Einsatz.

Innenminister Strobl lobte die Urteile mit markigen Worten: "Das möchte sich der Mob hinter die Ohren schreiben, dass Randale und Gewalt bei uns kein Spaß sind." Die Gewerkschaft der Polizei kritisierte dagegen, dass die 18- und 19-jährigen Täter nicht nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt wurden.

Sozialarbeiter Fregin will die Urteile nicht bewerten. Er erwartet jedoch nicht, dass es für ihn nun leichter wird, benachteiligte Jugendliche davon zu überzeugen, dass sie durchaus die Chance haben, als wertvolles Mitglied der Gesellschaft gesehen zu werden.