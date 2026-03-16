Boris Palmer will Oberbürgermeister in Tübingen bleiben. Das habe er dem Grünen-Politiker und Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl von Baden-Württemberg , Cem Özdemir, gesagt, teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit und bestätigte damit einen Bericht von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Zuvor hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass Palmer Minister in der künftigen Landesregierung werden könnte.

Özdemir hatte im Wahlkampf die Nähe zu Palmer gesucht, der früher den Grünen angehörte und inzwischen parteilos ist. Palmer hatte Özdemir wiederholt seine Unterstützung angeboten, sich aber nie klar zu den Spekulationen geäußert, dass er Minister in einer Landesregierung von Özdemir werden könnte. Eine Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag der dpa hatte jüngst ergeben, dass sich mehr als ein Drittel der Menschen im Südwesten wünscht, dass Palmer nach der Wahl eine Rolle auf Landesebene spielt.